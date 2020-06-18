Медики попередили про небезпечні симптоми хвороб ніг, які не можна ігнорувати

Медики розповіли про небезпечні симптоми хвороб ніг, які часто залишаються без уваги, що загрожує неприємними наслідками. Важливо не ігнорувати дискомфорт, що виникає в нижніх кінцівках.Нерідко при невропатії людина починає відчувати печіння і поколювання в ногах навіть коли вони знаходяться в стані спокою. Якщо хворобливі відчуття мають місце під час ходьби, існує ймовірність проблем з кровообігом або ортопедичних порушень. Іноді ноги відчуваються занадто гарячими або холодними навіть при їх нормальній температурі, і це здатне свідчити про пошкодження нервів.

Тривожним сигналом медики називають і зниження чутливості стопи. Це проявляється в легкому онімінні, і індивід навіть не може зрозуміти, що взуття йому тисне. На тлі цього зростає ризик отримання різних травм і появи синдрому діабетичної стопи.

До видимих сигналів порушень відносять сухість і надмірну сприйнятливість ніг до тріщин. Якщо стопа знаходиться в неправильному положенні, але це не відчувається, може виникнути деформація нігтя, а на ще на ній утворюються пухирі.

У разі пошкодження нерва насамперед потрібно здати аналіз на рівень цукру крові. Крім того, нормалізувати стан ніг можна за допомогою регулярних занять спортом, правильного харчування, відмова від шкідливих звичок. Провокувати невропатію також здатна нестача в організмі вітамінів групи B.