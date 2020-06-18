Слідом за Михалковим про плани Гейтса чипувати людей заявив глава РПЛ

Валерій Фадєєв розповів про це в ефірі радіостанції “Говорить Москва”

Голова Ради з прав людини при президенті Росії Валерій Фадєєв в ефірі радіостанції “Говорить Москва” заявив про плани американського мільярдера і засновника компанії Microsoft Білла Гейтса чипувати людей. Крім того, на його думку, “чіпування можливо і в Росії”. За словами Фадєєва, воно передбачається в московській програмі “розвитку штучного інтелекту”.

Фадєєв також вважає, що незабаром під час показу політичної реклами спеціальні датчики будуть стежити за тим, як людина, що дивиться ролик, читає текст. “Якщо система прийме рішення, що ви дієте правильно, то вам на рахунок капає криптовалюта”, – заявив глава РПЛ, додавши, що він “не вигадує”.

Він також підтримав режисера Микиту Михалкова, який розповів про плани Гейтса чипувати людей місяцем раніше.

У травні режисер Міхалков у своїй авторській програмі “Бесогон” заявив про інтерес засновника Microsoft Білла Гейтса до фармацевтиці і про розробленій ним системі “чипізації” населення Землі для контролю за його чисельністю. Випуск показали на телеканалі “Росія 24”, але потім керівництво ВГТРК відмовилося від повтору програми. Міхалков назвав подію “цензурою”. Між тим на ютьюб-каналі “БесогонTV” передачу подивилися понад 6 мільйонів чоловік.