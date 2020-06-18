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Поліція встановила підозрюваного у вбивстві чоловіка у Фастові під Києвом і просить допомоги

18.06.2020

Поліція вийшла на слід ймовірного вбивці чоловіка у Фастові. Злочин було скоєно ввечері 16 червня: молодої людини смертельно поранили ножем на вулиці, нападник втік.

Зараз поліція розшукує передбачуваного вбивцю і підозрює, що до злочину причетний житель Одеської області. У розшук оголошений 27-річний Дмитро Гонтар. Слідство просить допомогти в затриманні підозрюваного. Приймаються в тому числі анонімні дзвінки. Відомості, які допоможуть затримати розшукуваного, можна повідомити по телефону (4 565)51341, (093)3034986 або 102.

Підозрюваному на вигляд 25-30 років. Зріст чоловіка 175 см, статура середня, волосся темне, коротке, брови широкі, низько посаджені, скривлений ніс вліво, очі темні. Був одягнений у бірюзову футболку та сині шорти.

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