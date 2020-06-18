У Києві чоловік відкрив стрілянину з травмата» за людей і втік

У Києві ввечері 17 червня невідомий вийшов на вулицю і почав стріляти з травматичного пістолета.

Про це повідомили в співтоваристві «Київ Оперативний» в Telegram. Інцидент стався на вулиці Тростянецькій. Порушник зник з місця НП.

На опублікованих кадрах видно, що на місце події приїхали правоохоронні органи,»швидка», а також зібрався натовп людей. Про постраждалих не повідомляється.

«На Тростянецькій якийсь мужик вийшов на вулицю, постріляв з травматичного пістолета людей і втік. Деталі уточнюються», – зазначили в співтоваристві.

Офіційної інформації про подію поки опубліковано не було.