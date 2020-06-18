Чоловік з гранатами і наркотиками влаштував переполох в Сумах

У Сумах В одному з магазинів затримали відвідувача з гранатою. Чоловік у військовій формі зайшов до закладу і пригрозив підірвати торгову точку.

Поки неадекват знаходився у торговому залі, працівники магазину викликали поліцію. Правоохоронці в першу чергу обшукали машину військовослужбовця і виявили там дві гранати, два запалу і два використаних тубуса від гранатомета РПГ-22.

Там же в салоні легкового авто були виявлені три пакетики з трав’яною сумішшю, імовірно з марихуаною.

Відразу після обшуку машини зловмисника затримали. Чоловік виявився 35-річним військовослужбовцям, нещодавно повернувся із зони ООС. Справа буде розслідуватися під контролем військової прокуратури.

Все вилучене в машині відправлено на експертизу. Військовослужбовцю належить відповідати за статтями про незаконне поводження зі зброєю та про незаконне зберігання наркотиків.