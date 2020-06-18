У Львівській області хлопець потрапив в реанімацію через укусу змії

На Львівщині, у Сколівському районі, хлопець потрапив в лікарню через укус змії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Як пише видання, 16 червня о 20:38 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив хлопець, 1999 року народження, з діагнозом — укус змії правої ноги.

Інцидент стався під час відпочинку на спортивній базі в селі Орявчик. Потерпілий є жителем села Старуня, Богородчанського району Івано — Франківської області.

За даними медиків, стан потерпілого — середньої тяжкості.