На Отрадном банда охотится на подростков

Группа неизвестных толпой жестоко избивает подростков, угрожая более жесткой расправой, если об инциденте станет кому-либо известно. О случившемся рассказали в паблике “Мій Відрадний” на Facebook.

Отмечается, что 12 июня группа молодых людей избила подростков на улице Академика Белецкого, 18. Также жертвами нападающих стали еще несколько детей возле стадиона НАУ.

“В ходе собственного расследования родители пострадавших выяснили, что ребята занимаются подобным регулярно. Позанимавшись спортом в парке “Отрадный”, банда выходит в город и продолжает отрабатывать удары на беззащитных подростках. С голым торсом, в перчатках, окружают ребенка, бьют ногами и разбегаются”, – отмечается в публикации.

Также нападавшие якобы угрожают переломать ноги каждому, кто будет распространяться о случившемся.