Як Великий Брат виглядає зсередини

Ви вже звичайно посміялися над тим, що всі школи підключать до єдиної системи відеокамер з розпізнаванням осіб під назвою «Орвелл».
А ось вам цікаве про те, як виглядає Великий Брат зсередини. Мені наприсылали купу даних та свідчень про те, як по всій країні бюджетників і працівників великих підприємств заганяють на голосування.
На основі цих свідчень ми зробили відео, подивіться.
Великий привіт головному «спостерігачеві» за путінським голосуванням-обнуленням Іллі Массуху, який запевняє, що це «ексцес виконавця»:
ІА Закон@zakon_agency
Массух: 32 офіційні скарги, ексцес виконавців на місцях – очевидний. Коли говориш з керівниками підприємств, то з’ясовується, що ніхто таких вказівок не давав. Примус до реєстрації на електронному голосуванні і подальша звітність – явне порушення закону
37
12:10 PM – Jun 15, 2020
Twitter Ads info and privacy
17 people are talking about this
Окремо дуже цікаво про Москву. Тут відбувається якийсь адок з примусом. Буквально кожного співробітника пресують. Ми не могли зрозуміти чому?
Ну і на фальшивих виборах 2018 року теж було примус, але завжди це працювало так:
– треба достроково піти на вибори!
– я не піду.
– чому?
– особисті причини.
– ну гаразд.
Але не в цей раз. Тепер таке не працює, і ось розгадка. Досить https://drive.google.com/drive/folders/1f3wGC8iJ-9vMCo-iEz5gItOQjIy9CYzg?usp=sharing” target=”_blank” rel=”nofollow”>сенсаційні документи прислали нам з ДИТ Москви.
Виявляється, тепер чиновник, який відповідає за політику і, відповідно, за згін людей на реєстрацію в електронному голосуванні (мабуть, це наша подружка Сергуніна) має прям перед очима онлайн-систему, яка показує йому з точністю до людини, який відсоток співробітників організації виконав наказ правлячої партії і Великого Вождя:
Дуже добре видно, що з 12 тисяч 480 співробітників Мосводоканалу 89% вже пройшли електронну реєстрацію, а ось у ДБУ «Озеленення» ще залишилося 79 відщепенців, які не поспішають на голосування по обнуленню.
Є зведена таблиця за залученими громадянам. Це те, що називається «приведи голосувати трьох знайомих». Видно, що департамент ЖКГ завдання виконав (молодець Петро Петрович Бірюков), а от щодо керівництва ГОРМОСТА, мабуть, треба якісь оргвисновки робити.
Власне, саме тому такий пресинг. Керівник кожного великого підприємства знає: треба не просто відзвітувати «все виконали». За ним дивиться Великий Брат. І точно знає списковий та поіменний склад твоїх співробітників і пройшли вони реєстрацію.
Не будеш тиснути на людей — опинишся на останньому місці. Собяніну принесуть папір: ГУМНС працює погано. Президента не люблять.
Є розбивка по москвичам і іногороднім працівникам. Іногородніх ти в окреме місце везеш реєструвати.
Документ ми поклали https://drive.google.com/drive/folders/1f3wGC8iJ-9vMCo-iEz5gItOQjIy9CYzg” target=”_blank” rel=”nofollow”>сюди, подивіться, він цікавий.
Очевидно, що при такому рівні контролю, коли до інженера Петі підходять три рази в день і кажуть: Петя, не бреши, ти не зареєструвався, система тебе не бачить, нещасний Петя і голосувати буде, як треба. Система ж бачить.
Голосування по обнуленню — фальшивка. Якщо вас змушують брати участь у ньому, то нічого не поробиш, але зливайте нам всю інформацію. Розповідайте про те, що відбувається друзям і знайомим. Пам’ятайте, що коли ввечері 1 липня буде оголошено «75%», то це брехня.
Путін влаштував це ганебне дійство під час епідемії, він реально шкодить країні і кожному з нас. Реєструйтеся в «Розумному голосуванні», не визнавайте путінське обнулення.