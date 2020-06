Як Великий Брат виглядає зсередини

Ви вже звичайно посміялися над тим, що всі школи підключать до єдиної системи відеокамер з розпізнаванням осіб під назвою «Орвелл».

А ось вам цікаве про те, як виглядає Великий Брат зсередини. Мені наприсылали купу даних та свідчень про те, як по всій країні бюджетників і працівників великих підприємств заганяють на голосування.

На основі цих свідчень ми зробили відео, подивіться.

Великий привіт головному «спостерігачеві» за путінським голосуванням-обнуленням Іллі Массуху, який запевняє, що це «ексцес виконавця»:

Массух: 32 офіційні скарги, ексцес виконавців на місцях – очевидний. Коли говориш з керівниками підприємств, то з'ясовується, що ніхто таких вказівок не давав. Примус до реєстрації на електронному голосуванні і подальша звітність – явне порушення закону

Окремо дуже цікаво про Москву. Тут відбувається якийсь адок з примусом. Буквально кожного співробітника пресують. Ми не могли зрозуміти чому?

Ну і на фальшивих виборах 2018 року теж було примус, але завжди це працювало так:

– треба достроково піти на вибори!

– я не піду.

– чому?

– особисті причини.

– ну гаразд.

Але не в цей раз. Тепер таке не працює, і ось розгадка. Досить сенсаційні документи прислали нам з ДИТ Москви.

Виявляється, тепер чиновник, який відповідає за політику і, відповідно, за згін людей на реєстрацію в електронному голосуванні (мабуть, це наша подружка Сергуніна) має прям перед очима онлайн-систему, яка показує йому з точністю до людини, який відсоток співробітників організації виконав наказ правлячої партії і Великого Вождя:

Дуже добре видно, що з 12 тисяч 480 співробітників Мосводоканалу 89% вже пройшли електронну реєстрацію, а ось у ДБУ «Озеленення» ще залишилося 79 відщепенців, які не поспішають на голосування по обнуленню.

Є зведена таблиця за залученими громадянам. Це те, що називається «приведи голосувати трьох знайомих». Видно, що департамент ЖКГ завдання виконав (молодець Петро Петрович Бірюков), а от щодо керівництва ГОРМОСТА, мабуть, треба якісь оргвисновки робити.

Власне, саме тому такий пресинг. Керівник кожного великого підприємства знає: треба не просто відзвітувати «все виконали». За ним дивиться Великий Брат. І точно знає списковий та поіменний склад твоїх співробітників і пройшли вони реєстрацію.

Не будеш тиснути на людей — опинишся на останньому місці. Собяніну принесуть папір: ГУМНС працює погано. Президента не люблять.

Є розбивка по москвичам і іногороднім працівникам. Іногородніх ти в окреме місце везеш реєструвати.

Документ ми поклали сюди, подивіться, він цікавий.

Очевидно, що при такому рівні контролю, коли до інженера Петі підходять три рази в день і кажуть: Петя, не бреши, ти не зареєструвався, система тебе не бачить, нещасний Петя і голосувати буде, як треба. Система ж бачить.

Голосування по обнуленню — фальшивка. Якщо вас змушують брати участь у ньому, то нічого не поробиш, але зливайте нам всю інформацію. Розповідайте про те, що відбувається друзям і знайомим. Пам’ятайте, що коли ввечері 1 липня буде оголошено «75%», то це брехня.

Путін влаштував це ганебне дійство під час епідемії, він реально шкодить країні і кожному з нас. Реєструйтеся в «Розумному голосуванні», не визнавайте путінське обнулення.