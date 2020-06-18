Єдина надія влади — культ Перемоги

У кримінальній справі Навального було б мало чого нового. Це ми вже, м’яко кажучи, проходили: готуй воза взимку, а кримінальну справу Навальному — влітку. Це просто такий сезонний бізнес, як володіти батутом або прогулянковим катером, ледь сонечко припекло — женися Навального.

Якби не фактура.

Автори ж, в припадку законотворчої епілепсії, багато чого в конституцію без мила засунули. Вона, на секундочку, розпухла в півтора рази.

Це була така дизайнерська жарт в нульових: якщо чотири різних замовника попросять в слові «світ» замінити одну букву — вийде слово «жопа». Той випадок.

Ідея була в тому, що хоча б якийсь пункт повинен сподобатися кожному: батькам — діти, квасним патріотам — «суверенітет», пенсіонерам — соцзахист, громадським активістам — відповідальне ставлення до тварин яке-небудь, віруючим — бог, без уточнення який саме.

Але як дійшло до справи, з’ясовується, що єдиний ідеологічний концепт, на який є хоч якась надія — це культ Перемоги. Що тільки на нього розрахунок у забезпеченні явки, що тільки він, за задумом організаторів, здатний розкрутити блатну істерику з кримінальною справою на Навального за «наклеп на ветерана».

Сумний підсумок-то досить. За 20 років змінилися епохи, виросло ціле покоління, багато чого встигло початися і закінчитися, народитися і померти. Але ті самі люди, які в піар-зразок вміють, у яких крім монополії на пропаганду за душею взагалі мало чого є, що до влади прийшли тільки телевізійними зусиллями — не змогли зробити навіть власного міфологічного фантома.

На заміну планувався, як можна зрозуміти, Крим, але період його напіврозпаду виявився швидше очікуваного, більше про нього не згадують.

Вся ідеологічна навантаження знову лежить на спадковому коні, який вже очевидно вичерпав свій ресурс, глибоко не оре, але є надія, що хоча б борозни поки не зіпсує.