Медики перерахували продукти, котрі здатні послабити імунітет

Медики розповіли про продукти, часте вживання яких здатне послабити імунітет людини. Ізраїльські вчені закликають виключити їх з раціону, щоб зберегти здоров’я.

Перш за все потрібно відмовитися від алкоголю. Дослідження підтверджують, що міцні напої притупляють імунну відповідь організму на різного роду загрози. В результаті людина стає більш сприйнятливою до багатьох хвороб, включаючи пневмонію і респіраторні недуги.

Значною мірою імунітет страждає і від червоного м’яса. У довгостроковій перспективі збільшується ризик розвитку онкологічних захворювань.

У деяких сортах сиру містяться мікроби, відомі як лістерії. Вони негативним чином позначаються на імунній системі. Перероблені м’ясні продукти в складі мають вільні радикали, здатні провокувати в клітинах людини різні мутації.