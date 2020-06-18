У Москві обговорили стратегію розвитку Арктики до 2035 року

Росія повинна своєчасно реагувати на нові виклики її національним інтересам в Арктиці. Про це говорили в Москві в рамках конференції, організованої Проектним офісом розвитку Арктики та Фондом підтримки публічної дипломатії імені Горчакова. Так, вже йде розробка стратегії розвитку Арктичної зони Росії до 2035 року. Серед серйозних викликів – спроби ряду іноземних держав переглянути базові положення міжнародних договорів, що регулюють господарську та іншу діяльність в Арктиці.

Микола Корчунов – посол з особливих доручень МЗС РФ: «Ми, насамперед, стоїмо на позиції того, що у відповідності з міжнародним правом арктичні держави володіють особливими правами і, відповідно, відповідальністю за стан справ в Арктиці. І саме арктичним державам належить узяти на себе відповідальність за відповідальне управління арктичним регіоном у відповідності з цілями сталого розвитку».