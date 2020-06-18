Не залишає шансів: вчені вивели «формулу смерті» для заражених коронавірусом

Китайські медики розробили показник критичного стану пацієнтів, він вказує на високий ризик летального результату від COVID-19.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на дослідження, яке опублікували медики з Першої дочірньої лікарні Університету Suzhou..

Вчені вивчили 172 хворих, з яких 50,5% померли в реанімації протягом 28 днів з моменту надходження.

За спостереженням медиків, у виживших пацієнтів відзначається висока кількість лімфоцитів в крові та більш низький рівень інтерлейкіну-6.

На основі цих даних, вчені розробили формулу підвищеного ризику, яка являє собою відношення інтерлейкіну-6 до лімфоцитів (ІЛ-6 /лімфоцити), так званий спрощений індекс імунної дисрегуляції.

Завдяки новому маркера можна буде виявляти хворих з підвищеним ризиком смертності і застосовувати до них методи сучасної терапії, не чекаючи критичного погіршення стану здоров’я.