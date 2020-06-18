На Донбасі під обстрілом загинув український військовий

У середу, 17 червня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі противник три рази обстріляв українські позиції, в результаті загинув один військовослужбовець.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба Штабу ООС.

«На жаль, в результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя», — сказано в повідомленні.

Всього противник тричі порушував режим тиші. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», поблизу н. п. Горіхово противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм і станкових протитанкових гранатометів. Крім того, ворог застосував біля н. п. Луганського гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а неподалік н. п. Шуми — стрілецька зброя.

«Наші воїни негайно відреагували на всі можливі погрози з боку загарбників і змусили супротивника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються», — сказано в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим «Тиша» дотримувався.