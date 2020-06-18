Безпрецедентна багаторічна корупція в фітосанітарній службі Одеської області

За останні роки фітосанітарна служба Одеської області прогнила наскрізь корупційними схемами. Так, з 2015 по 2017 роки фітосанітарною службою в Одеській області керував Сергій Поповський, який, згодом, був звільнений із займаної посади через корупцію. Його звинувачували в корупції одеські зернотрейдери та іноземні компанії за вимагання великих грошових сум для безперешкодного проходження вантажами фітосанітарного контролю.

Як стало відомо з достовірних джерел, керував даними процесами в Одеській області Дмитро Кузишен, що є екс-начальником одеської фітосанітарної інспекції, і як кажуть у вузьких колах, саме Кузишен придумав всі корупційні схеми, які сьогодні процвітають у відомстві.

До речі, Дмитро Кузишен керував фітосанітарною службою з 2011 по 2015 роки і також був звільнений з причини вимагання. В мережі опубліковані його корупційні сліди ще з початку 2000-х , коли він очолював вже давно неіснуюче підприємство “Укрспец’юст”. У 2015 році, згодом чергового корупційного скандалу Кузишен був звільнений з державної служби, але його заступник Сергій Поповський продовжував займати свою посаду і на якийсь період став тимчасово виконуючим обов’язки.

Після того, як Попівський був звільнений з фітосанітарної служби і зайняв посаду голови Госпотребслужбы в Одеській області, йому вдалося повністю підкорити собі фітосанітарний управління за дуже короткий термін і почати заробляти гроші на тих же схемах, які він і його куратор Кузишен використовували в 2011-2015 роках. Їм вдалося повернути на посаду скандального начальника лабораторії В’ячеслава Дегуляра, а саме управління очолила Інна Непомняща, яка до цього працювала з Попівським вже багато років.

Що б особисто не брати гроші у бізнесменів, Кузишен-Поповський-Дегуляр створили підконтрольну експедиторську фірму “Грейн логістик” яка складалася з колишніх працівників фітосанітарної інспекції та шляхом тиску почали примушувати експортерів працювати через цю фірму.

Розвинена портова інфраструктура одеського регіону надає величезні можливості для паразитування на транзит сільгосппродукції, яка в обов’язковому порядку повинна пройти контроль з боку уповноважених відомств. Директором державного закладу “Одеська обласна фітосанітарна лабораторія” був В’ячеслав Дегуляр. Саме він під прикриттям Кузишена і Попівського фальсифікував результати досліджень якості зерна, підмішуючи бур’яни в зразки проб для лабораторії.

В результаті укладення фитолаборатории не дозволяли зернотрейдерам отримати фітосанітарний сертифікат на експорт продукції. Єдиним виходом із ситуації для трейдерів була додаткова плата “згуртованому колективу” Дегуляр-Поповський-Кузишен-Челомбітко-Романченко-Симонов-Присяжнюк.

Нинішній начальник одеського управління Госпродпотребслужбы Володимир Кустуров продовжує діяти в дусі своїх шефів Попівського-Кузишена і демонструє просто рекордні темпи особистого збагачення. Після вступу Кустурова на посаду, його теща, скромна пенсіонерка, яка раніше працювала у відділі освіти однієї з райдержадміністрацій, придбала машину Toyota Land Cruiser 2013 року випуску. Таке авто на сайті з продажу машин коштує понад 50 ти доларів. Весь загальний дохід сім’ї Кустурових менше, ніж вартість авто.

Так Володимир Кустуров за 2017-й рік заробив у Одеській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та Одеській ветеринарно-санітарної експертизи 10 тисяч грн. За основним місцем роботи в Госпотребслужбе отримав зарплату 46 тис. грн і 100 тис. грн Володимир Кущів декларує за відчуження нерухомого майна. Його дружина як приватний підприємець заробила за минулий рік 650 тис. грн. І це тільки один з розкритих фактів, незаконного збагачення даного чиновника.

Так з різних джерел надходить інформація, що Володимир Кустуров налагодив і розвинув просто грандіозну мережа поборів в Одеській області. Особливо активно Госпотребслужба працює в портах, де опричники Кустурова “обілечує” всіх і всюди. Начальник Одеської лабораторії фітосанітарної Кирило Шестунов також слід вже відпрацьованими схемами, правда він “перестрахувався” і розмістив резюме на посаду садівника.

Корупція в даному держоргані як була в одних руках, так і залишилася … може щось зміниться?