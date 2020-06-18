У неділю українці зможуть побачити сонячне затемнення «Вогняне кільце»

У неділю, 21 червня, у низці місць нашої планети можна буде побачити кільцеве сонячне затемнення, коли Місяць частково затуляє Сонце.

Таке явище виникає під час сонячного затемнення, коли Місяць перебуває найдалі від Землі, тоді супутник нашої планети не повністю затуляє Сонце і навколо нього утворюється немов бі кільце вогню, — пише Громадське.

Як зазначає видання, один з найбільш приголомшливих прикладів такого затемнення в 2013 році зафільмували фотограф Колін Легг та студент-астроном Джефф Сімс у Західній Австралії. 21 червня побачити «Вогняне кільце» повною мірою можна буде з Центральної Африки та Азії, починаючи з 3:45 UTC (6:45 за Києвом).

В інших місцях — від південного сходу Європи (зокрема в Україні) до півночі Австралії — це явище можна буде побачити частково. Звісно ж, побачити це затемнення можна буде в разі ясної погоди. На піку затемнення Місяць затулятиме 99,4% площі нашої зірки.