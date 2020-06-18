Сталін церкви

Сьогодні якийсь священик захопив монастир і виставив охорону так званих «козаків». Новина дивна, скрізь про це пишуть; я теж зацікавився.

Знайшов відео, де цей ігумен пояснює, з ким і чому він бореться в РПЦ. Виступає він перед камерою у себе в церкві: хмуриться, доводить правоту. А за спиною ікони висять, фотографії священнослужителів і поряд з ними — портрет Сталіна.

У церкви. Поруч з іконами. Портрет Сталіна.

Портрет людини, який очолював партію більшовиків у тридцяті роки, тобто в епоху войовничого атеїста, коли розстрілювали священиків, грабували церковне майно, знищували храми.

Чорне дзеркало якесь. Нічого не розумію.

Ілля Яшин, політик