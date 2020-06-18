Ученые подняли из затопленной пещеры останки древнего ленивца размером со слона

Особь при жизни достигала в высоту 5 метров и весила около тонны.

В Мексике из затопленной пещеры ученые подняли на поверхность таз древнего ленивца, обнаруженного в 2007 году. Он оказался неизвестным науке видом, размеры которого сопоставимы с габаритами слона.

Данную операцию ученые из Университета Сан-Диего готовили с 2019 года. Древний гигант много столетий назад попал в лабиринт пещеры и упал в яму Хойо Негро, название которой переводится как Черная дыра. Ленивец пролетел около 30 метров и от полученных травм погиб. Достать таз животного оказалось делом не простым, поэтому ученые использовали в своей работе новые технологии и ранее приобретенные навыки. В 2007 году дайверам удалось поднять основную часть фрагментов гиганта. В затопленной пещере оставались таз, лапа и несколько позвонков.

Древний ленивец получил от ученых новое название Nohochichak xibalbahkah. На языке майя оно звучит как «Великий коготь, обитающий в подземном мире». Авторы исследования считают, что эта особь при жизни достигала в высоту 5 метров и весила около тонны. Предполагается, что древний ленивец жил на Земле около 40 000 лет. В настоящее время останки гиганта находятся в Национальном музее антропологии Мексики, где продолжится их изучение.

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