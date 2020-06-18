Вартість бензину Аі-95 досягла абсолютного рекорду за всю історію спостережень

Вартість бензину Аі-95 на Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі (СПбМТСБ) досягла абсолютного рекорду за всю історію спостережень. Увагу на це звертає «Інтерфакс».

Згідно з даними біржі, за підсумками торгів 17 червня вартість Аі-95 за національним індексом досягла 56,7 тис. рублів за тонну, залишивши позаду навіть вершини кризового 2018 року — до 56,3 тис. рублів за тонну.

Вартість 95-го бензину зростає безупинно з середини квітня, вона підскочила за цей час вже більш ніж на 50%. І співрозмовники агентства на паливному ринку відзначають, що не бачать причин для зниження ціни на цей вид палива: 95-го бензину на біржі явно не вистачає, а попит на них продовжує зростати.

Різниця між вартістю 92-го і 95-го бензину теж на своїх історичних межах: в даний час Аі-95 на біржі стоїть на 7-8 тис. рублів дорожче Аі-92. При цьому, якщо зростання ціни на 92-й бензин на початку червня сповільнилося, то зараз вартість цього бензину теж пішла вгору.

Біржова ціна бензинів зростає на тлі швидко восстаналивающегося попиту після скасування обмежень по коронавирусу. Однак обсяги виробництва і поставок нафтопродуктів на внутрішній ринок відновлюються набагато меншими темпами і не задовольняють зростаючий попит, вважають галузеві експерти.

При цьому поки продовжують діяти тимчасові знижені біржові нормативи продажу нафтопродуктів, а також в силі тимчасову заборону на імпорт палива в країну.

На початку червня Міненерговугілля заявляло, що очікує відновлення виробництва бензину в червні до рівнів аналогічного періоду минулого року, скорочення експорту нафтопродуктів і зростання їх поставок на внутрішній ринок. Вжиті заходи дозволять стабілізувати ціни на паливо в опті, ризик зростання цін у роздробі вище інфляції відсутня, заявляли у відомстві.

За повідомленням Міненерго, консенсус-прогноз попиту на автомобільний бензин з боку кінцевих споживачів в середньому по країні в червні 2020 року — зниження на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зазначає агентство.