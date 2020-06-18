Головний кошмар росіян і влади

Нас чекає закручування гайок, посилення авторитаризму і зниження рівня життя — або культ споживання розгорне людей до демократії, створивши запит на більш високі цілі і цінності?

У масовій свідомості існує досить чіткий образ майбутнього, якого люди бояться, і зовсім відсутнє уявлення про те, яке завтра вони хочуть, заявив керівник відділу соціокультурних досліджень «Левада-центру» Олексій Левінсон у ході онлайн-лекції, організованої Сахаровским центром. За словами Левінсона, відмова говорити про майбутнє Росії проявився в середині 1990-х і був пов’язаний з тим, що з середини 1980-х до середини 1990-х російське суспільство двічі пережила те, що на жаргоні можна назвати словом «облом». Двічі ідея майбутнього, яка існувала і була широко прийнята, виявлялася скомпрометованої, фальшивої, недіючою.

Першою зникла з горизонту ідея світлого комуністичного майбутнього.

«Як сучасник і історик, не хочу стверджувати, що весь радянський народ вірив у світле комуністичне завтра. Таких людей було не так вже й багато. Але для абсолютної більшості було безсумнівно, що деякий майбутнє. Навіть для тих, хто вважав, що радянське завтра — обман, і нічого доброго воно не обіцяє. Як у мові є три часи, так поряд з минулим і сьогоденням в суспільній свідомості існувало майбутнє. В кінці 1980-х — початку 1990-х відбулися події, які всього народу показали, що майбутнього, якого вони чекали, не трапиться. Комуністична перспектива була закрита. Багатьом стало зрозуміло, що це була казка, утопія, обман, навіть злочинний експеримент. Практично повна відмова від цієї перспективи не пройшов безболісно для суспільства», — зазначив Левінсон.

На початку 1990-х, на думку експерта, народу було пред’явлено нове майбутнє, засноване на уявленнях, які тоді називалися демократичними, тепер — ліберальними. Це ідеї побудови вільного суспільства на демократичних засадах з ринковими відносинами. Перетворення Росії в «нормальну» країну.

«Так одне майбутнє замінили іншим. Ця заміна була еквівалентною. У 1960-ті роки — за Хрущова — говорили про те, що вже нинішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі. У демократичній перспективі майбутнє теж було дуже близьким. Григорій Явлінський запропонував програму 500 кроків: зміни повинні були настати через два-три роки. Звичайно, на цей раз людям вже не обіцяли, що ми станемо найбагатшій, найбільшою, найсильнішою країною, як це робили в радянські роки. Нам просто потрібно стати такими, як інші країни, чий суспільний устрій нам подобалося, як Європа. Ця перспектива здавалася раціональної, вона не була утопією. У двох годинах льоту від нас люди так живуть, і зрозуміло, як це влаштувати. Загалом, були всі підстави вірити в те, що так буде. І, здавалося б, справа пішла в цю сторону. Що вийшло? Не путч зупинив рух російського суспільства до ідеалів демократії та вільної ринкової економіки. Тоді мало хто помітив, як почалося гальмування на шляху будівництва інститутів громадянського демократичного суспільства і ринку. При збереженні тих же назв і номінальних функцій вони почали перероджуватися. Ми упустили момент, коли демократична влада, якщо розуміти обидва слова окремо, стала перетворюватися на владу демократів або людей, які називали себе демократами. Вони здійснили те, що, як я тепер розумію, було найбільшою помилкою. Вони думали: головне — зберігати владу в своїх руках. Якими засобами — не важливо. Тоді демократичні інструменти стали замінюватися іншими — не демократичними. Це призвело досить швидко, протягом декількох років, до того, що демократи своїми руками здали владу тим, хто перебував на прямо протилежному кінці політичного поля», — вважає Левінсон.

На його думку, на цьому кінці поля стояли «ЧК, НКВД, КГБ». «М’ячик з ліберального краю був переданий руками самого головного демократа Бориса Єльцина в руки представника іншої частини суспільства — Володимира Путіна. Приблизно тоді ж у суспільстві з’явилося відчуття, що тієї демократії, про яку всі говорили, теж не буде. Повисла тиша. Той період, який називали словом „стабільність“, скоріше був періодом остраху. Комуністичного майбутнього не буде, демократичного — теж. А що буде? От раніше ми будували комунізм, потім капіталізм, а зараз-то що ми будуємо? Виходило, що ми взагалі нічого не будуємо. А куди ми йдемо? І йдемо взагалі, чи стабільність — це стан, коли ми тупцюємо на місці? Для російського суспільства, вихованого на варіантах тимчасової перспективи, це було незвично. Раз ми стоїмо на місці, значить у нас застій? Ці питання були такими болючими, що, коли ВЦВГД, а потім і „Левада“ в 2003 році задавали питання, на який період ви вважаєте розумним планувати майбутнє, люди з викликом відповідали: ні на який, на два місяці — максимум. Навіть на фокус-групах на це питання відповідали подібним чином: ми не знаємо», — зазначив Левінсон.

Так, десь в кінці 1990-х, на його думку, і загубилося російське майбутнє. «Я пускався на хитрощі й питав: опишіть найкращі і найгірші варіанти для країни. Погане майбутнє люди цілком детально зображували, і розповіді були дуже схожі. Один із сценаріїв — світова ядерна війна, в результаті якої все зникне. Друга ідея, куди більш популярна, теж була пов’язана з війною, дуже часто — з цивільної, своїм результатом мала розвал країни. Це головний кошмар росіян і влади. Що це означає? Спроби з’ясувати давалися з великими труднощами. У людей в свідомості було слово „розвал“, яке близьке до кінця світу. Далі, згадуючи шкільний курс історії, люди розшифровували „розвал“ як поділ на питомі князівства. Як вони будуть жити після „розвалу“? На це питання відповіді не було. Люди не тільки не думали, вони відмовлялися про це думати, тому що країні такого бути не можна. Це найгірше майбутнє в очах росіян. Нещодавно я повторював свої дослідження, і виявилося, що з тих пір мало що змінилося», — розповів дослідник.

«Добре, питаю далі: а світле майбутнє — воно яке? На це запитання люди чи не могли відповісти зовсім, або казали щось на кшталт „стабільний рубль“, „усталені ціни на нафту“, тобто все те, що було на порядку ЗМІ. Ідеї гарного майбутнього просто не було. Через деякий час люди стали відбуватися відповіддю — все буде так, як зараз, включаючи стан влади. Це, до речі, сталося задовго до того, як ми дізналися, що Володимир Путін йти не збирається», — зазначив соціолог.

«Тоді я вирішив поговорити про майбутнє Росії не тільки з носіями масової свідомості, але і з представниками інтелектуальної еліти країни, які, за моїми поняттями, зобов’язані думати про майбутнє. Цей проект зараз на самому початку. Перший сегмент, який я взяв для дослідження — російська ліберальна еліта. Півсотні опитаних, переважна більшість з яких відомі росіянам, я питав про перспективи на 10-30-50 років вперед. Про майбутнє на найближчі 10 років висловилися багато, але далеку перспективу обговорювати не хотіли. Я, звичайно, розумію, що на півстоліття вперед зараз важко загадувати. Але 40-50 років тому люди з цього середовища якісь ідеї про далекому майбутньому мали. Сам факт відмови знати, думати, вірити у щось дуже значущий. Це ознака стану еліти, яка не сильно відрізняється від стану суспільства в цілому», — вважає Левінсон.

Хоча якісні дослідження і не припускають точних обчислень, грубі підрахунки показують, що між песимістичними і оптимістичними сценаріями існує приблизний паритет. «Песимістичний сценарій полягає в той, що нинішній устрій влади буде відтворюватися, тільки в більш жорсткому вигляді: закручування гайок, закриття країни, цифровий контроль, традиційні для Росії авторитарна влада і суспільство безсиле, зниження рівня життя, держкапіталізм. Опитування еліти не дав якихось несподіваних результатів. По суті, це проекція минулого в майбутнє», — зазначив Левінсон.

Оптимістичний сценарій ліберального сегмента еліти, політичні уподобання якого відомі, — це прозахідні ідеї. «У відповідях часто звучали такі слова, як „Європа“, „європейський“, „цивілізований“. Однак варто визнати, що амбіцій поменшало. Росія в очах лібералів якщо і буде європейською країною, що розділяє західні цінності, то вельми скромною, як Румунія», — розповів дослідник.

При цьому респонденти 65+, за словами Левінсона, нерідко відзначали, що зараз думати про європейський ідеалі — справа небезпечна, тому що сама Європа, як ми бачимо, значною мірою втрачає твердість орієнтації на демократичний ідеал.

«Молоді, які говорять про майбутнє як про своє, в якому їм належить жити, висловлюються інакше. На їхню думку, суспільство споживання має всі шанси розгорнутися до демократії. Задоволення нагальних потреб призведе до того, що з’явиться запит на інші, більш високі цілі і цінності. Піде путінське покоління, в силу ввійде покоління 30-річних, які народилися у вільній Росії. Вони будуть задавати тон. В їх очах „вільна Росія“ виявляється таким бекграундом, який зарядив це покоління іншими цінностями. Коли у них з’явиться можливість реалізовувати їх не тільки в приватному житті, але в країні, якої вони будуть управляти, тоді цей заряд і спрацює», — зауважив він.

Складно стверджувати, що все так і буде. Але навіть сам факт того, що в Росії є люди, які думають подібним чином, вже вселяє оптимізм, вважає Левінсон. «Я вважаю, що сама по собі відсутність майбутнього або те, що Лев Гудков колись назвав „аборт майбутнього“, відсутність його в суспільній свідомості, — це, звичайно, не здорово. Про майбутнє треба думати в цьому», — вважає він.

Тут важливо відзначити, що і в елітарних колах, і в масових відсутність ідеї майбутнього стосується тільки країни в цілому. «Всі ці люди, природно, живуть своїм особистим життям, в якій у росіян з ідеями майбутнього все в порядку. Там є навіть викликають здивування закладки на майбутнє на 25-30 років вперед. Люди починають брати іпотеку, великі кредити. Вони будують будинки, роблять ремонти. Роблять те, результати чого будуть позначатися протягом десятиліть. Ідея майбутнього збереглася в приватному житті. У певному сенсі це допоможе російському суспільству вціліти як суспільства приватних людей, пов’язаних дружніми і родинними зв’язками. Але громадянському суспільству потрібно думати про майбутнє, знати своє майбутнє — погане чи добре, — говорити про нього і намагатися на нього впливати», — уклав Левінсон.