Повінь – зміна системи

Menu
Close

Міністр економіки скасував наказ про звільнення очільника “Укрспирту”

18.06.2020

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко скасував свій наказ про звільнення виконувача обовязків директора Укрспирту Сергія Блескуна, бо на момент його підписання був у відпустці.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

«Враховуючи, що 17 червня 2020 року Блескун С. В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасовано відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п», — йдеться у повідомленні.

Водночас Мінекономіки зобов’язаннями язало в подальшому «забезпечити завчасне надання копій наказів про відпустки в. о. директорів». Сам Блескун у коментарі «LIGA.net» заявивши, що його відпустка була погоджена з Мінекономіки. «Моя відпустка була погоджена з міністерством, про що я до відпустки отримав письмове сповіщення. Так що це реально не смішно», — сказавши він.

Читайте також:   На Закарпатті затримали хабарника з внутрішньої безпеки ДФС
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *