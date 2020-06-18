Міністр економіки скасував наказ про звільнення очільника “Укрспирту”

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко скасував свій наказ про звільнення виконувача обовязків директора Укрспирту Сергія Блескуна, бо на момент його підписання був у відпустці.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

«Враховуючи, що 17 червня 2020 року Блескун С. В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасовано відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п», — йдеться у повідомленні.

Водночас Мінекономіки зобов’язаннями язало в подальшому «забезпечити завчасне надання копій наказів про відпустки в. о. директорів». Сам Блескун у коментарі «LIGA.net» заявивши, що його відпустка була погоджена з Мінекономіки. «Моя відпустка була погоджена з міністерством, про що я до відпустки отримав письмове сповіщення. Так що це реально не смішно», — сказавши він.