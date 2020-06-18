Німеччина продовжила карантин через зростання захворюваності коронавірусом

Влада Німеччини вирішила продовжити карантинні обмеження і відкласти до жовтня 2020 року всі масові заходи. Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

“Поки немає ліки, поки немає вакцини, ми повинні уживатися з пандемією”, – заявила канцлер Ангела Меркель на прес-конференції. Т

ак, в регіонах, де на 100 тисяч населення припадає більше 50 хворих коронавірусом, доведеться посилювати карантин. Крім стандартних заходів по стримуванню захворюваності, планується скасувати всі масові заходи до жовтня, крім тих, де можливо дотримувати соціальну дистанцію, забезпечити учасників дезінфекторами і масками.

Однак кожен такий випадок буде розглядатися окремо, а правила – індивідуальні для кожного регіону. Таким чином буде скасовано Франкфуртський книжковий ярмарок, який щороку відвідує близько 300 тисяч чоловік. Раніше організатори заявляли, що захід відбудеться, незважаючи на заборону. Зазначимо, зараз у ФРН відомо про 189 тисяч заражених, з яких близько 9 тисяч померли. Понад 173 тисяч пацієнтів вже вилікувалися, однак новий ріст захворюваності і обережність перед другою хвилею спонукала владу посилити карантинні заходи. Нагадаємо, кількість заражених коронав