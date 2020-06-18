Держдеп продасть Україні 16 патрульних катерів на 600 млн доларів

Державний департамент США схвалив можливий продажу уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI і пов’язаність язаного обладнання на загальну суму 600 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Агентства з військової співпраці і безпеки США, інформує “Голос Америки”.

У повідомленні наголошується, що уряд України зробив запит на придбання 16 патрульних катерів Mark VI; 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів; 40 гармат MK44 і ін.

“Пропонований продажу підтримає цілі зовнішньої політики і національної безпеки США, поліпшивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що Україна використовує судна для “захисту територіальних вод і захисту інтересів на морі”. Підрядником угоди виступає компанія SAFE Boats International, Bremerton, WA.