На Рівненщині майже на 60 осіб зросла кількість хворих на COVID-19

17 червня у Рівненській області виявили 57 нових випадків зараження на коронавірус, всього – 2572 випадки.

Про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook.

Зокрема, захворіли 10 мешканців обласного центру, 15 – Березнівського району та 15 – Дубенського району. Нові випадки коронавірусу виявили у осіб від 10 до 72 років.

“Таким чином у Рівненській області наразі маємо 2572 випадки захворювання на коронавірусну хворобу”, – заявив Коваль.

Побороли хворобу вже 1386 жителів області. 17 червня одужали ще шестеро рівнян. Водночас від ускладнень COVID-19 померла 51 людина. Наразі на перевірці в лабораторії знаходиться 280 зразків.