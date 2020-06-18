У Портленді авто на повній швидкості влетіло у натовп демонстрантів

У США місцями ще тривають акції протесту і демонстрації проти поліцейського насильства, викликані смертю Джорджа Флойда при поліцейському затримання.

Однак, участь у демонстраціях стає ризикованим підприємством для протестувальників.

Так, в американському місті Портленд (штат Орегон) автомобіль влетів у натовп демонстрантів. В результаті інциденту троє протестуючих отримали легкі поранення.

Про це повідомляє сайт міської поліції. Після наїзду на натовп водій автомобіля зник з місця події по зустрічній смузі на високій швидкості. В даний час порушник затриманий.

Нагадаємо, в Міннеаполісі на місці, де був убитий поліцейським афроамериканець Джордж Флойд, сотні людей збираються, щоб взяти участь у так званих службах відродження.