Під Києвом 5-річного малюка викинули з вікна

Заважав п’яним батькам

У Київській області, у місті Біла Церква, цивільний чоловік жінки викинув з вікна її п’ятирічного сина. Про це розповіли в поліції області.

За інформацією правоохоронців, співмешканці ввечері розпивали спиртні напої. Між ними виникла сварка з приводу того, що діти жінки заважали її чоловікові дивитися кіно. Розлютившись, п’яний 39-річний чоловік схопив одного з дітей, – п’ятирічного хлопчика, – і викинув його на вулицю з вікна. Незважаючи на те, що квартира знаходиться на першому поверсі, малюк сильно постраждав: перехожі, які знайшли дитину, викликали швидку допомогу. Зараз постраждалий хлопчик знаходиться в реанімації і медики не дають гарантій, що він виживе.

Винний чоловік спробував втекти, але поліцейські його швидко знайшли і затримали. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство дитини.

«Ідіть, баби, на роботу! А не шукаєте собі спонсорів, які ваших дітей за людей не вважають!», «Скинути його так само… з СІЗО!», «Шкода, немає закону відрубати руки», «Ех, мамо, мамо…», – коментують подію в соцмережах місцеві жителі.