«Дощ»: у Москві за голос на підтримку поправок до Конституції платять 50 рублів

У Москві пропонують брати участь в онлайн-голосуванні за поправки до Конституції з підставних сім-карт, пише «Дощ». За інформацією телеканалу, за реєстрацію на сайті мерії міста учасникам обіцяють заплатити по 75 рублів, за голос на підтримку поправок — 50 рублів.

Як передає кореспондент каналу, для масового голосування людей набирають через чат в месенджері WhatsApp. За словами учасника чату, підписаного як «Олег Вікторович», в день потрібно реєструвати мінімум 20 акаунтів. В описі його облікового запису вказаний сайт охоронної компанії Getguard. За запитом «Олег Вікторович getguard» Google видав посилання на якогось Олега Анікіна.

За словами журналіста «Дощу», він зустрівся з Анікіним і отримав 25 сім-карт, упакованих в підписний лист головного редактора телекомпанії «Моя планета» Миколи Табашникова, який у минулому році балотувався в Мосміськдуму. Табашников заявив телеканалу, що не знає Анікіна і не розуміє, як у цієї людини виявився його підписний лист.

Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним. Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року.