В мережі опублікували ціни на овочі на ринку в Києві і порівняли з 2018-м роком

У Києві на Троєщинському ринку в цьому році овочі сильно подорожчали порівняно з 2018-м роком.

Актуальний знімок з ринку опублікувала прес-секретар «Київського метрополітену» Наталія Макогон в Facebook. До публікації вона додала фото, зроблене в 2018 році. Таким чином вдалося порівняти вартість основних продуктів за цей період.

«Традиційний check-in на Троєщинському ринку. Перше фото – нинішні ціни, друге фб підкинув спогади «в цей день в 2018-м». Дарниця, Позняки, Правий берег, що у вас? Кредитні товари – черешня та полуниця в кошик не потрапили», – підписала фото Макогон.

Публікація про ціни на овочі

Таким чином ціни на картоплю в 2018 становили 6 грн/кг, а в 2020-му – 17 грн/кг, помідори були по 28 грн/кг, стали по 45 грн/кг

Редиска 2 роки тому коштувала 10-15 грн/пучок, а зараз – 35 грн. Сильно подорожчали огірки. У 2018-му їх вартість була 5 грн/кг, а стала – 26 грн/кг.

Єдиний овоч, який подешевшав, це капуста. Її вартість знизилася на 3 грн за 2 роки, з 10 до 7 грн/кг.

Ціни на овочі в 2020 році