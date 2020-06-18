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Зеленський призначив головою Київської ОДА Василя Володіна

18.06.2020

Василь Володін, раніше тимчасово виконував обов’язки голови Київської облдержадміністрації, президентським указом затверджено на посаді керівника ОДА.

Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 17 червня, документ опублікований на сайті президента.

Володін василь народився 15 квітня 1979 року в с. Корсунка Черкаської області. У 2001 році отримав вищу освіту, закінчивши Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини», кваліфікація — «Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач».

З 20.12.2019 — заступник голови Київської облдержадміністрації, з 10.03.2020 — виконуючий обов’язки керівника ОДА.

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