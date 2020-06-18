Злива за півгодини затопила село у Вінницькій області

У Вінницькій області проливні дощі 17 червня призвели до підтоплення села Клембівка Ямпільського району. Злива тривала близько півгодини, але за цей час п’ять будинків місцевих жителів опинилися у воді, затоплені вісім присадибних ділянок.

Вода розмила 300 метрів сільської дороги.

Прибулі на місце рятувальники відкачують воду мотопомпою. На 18 червня призначений подворовий обхід села, щоб оцінити масштаби збитку від стихії.

Від погодних примх постраждала не лише Вінницька, але ще Одеська та Рівненська області. Загалом, у трьох регіонах через бурі пошкоджено дах 21 будинки, затоплені 18 подвір’їв, впали два дерева. П’ять колодязів непридатні для використання, оскільки наповнилися дощовими водами.





У північних областях — Житомирській, Київській, Чернігівській — обійшлося без підтоплень, але сильним вітром пошкоджено лінії електропередач. Без світла залишилися 69 сіл і селищ.