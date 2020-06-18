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Які області України б’ють рекорди за коронавирусу

18.06.2020

Станом на четвер, 18 червня, в Україні зафіксовано 34 063 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Нагадаємо, що за добу коронавірус виявили ще у 829 чоловік. За весь час одужали 15 447 людей (+504 за добу). Також 966 летальних випадків, за 17 червня померли 23 людини.

Виявлені випадки коронавирусной хвороби в областях:

  • Вінницька — 1563 (+63 за добу)
  • Волинська — 1610 (+56)
  • Дніпропетровська — 1021 (+9);
  • Донецьк — 349 (11);
  • Житомирська — 1154 (7);
  • Закарпатська — 1882 (+74)
  • Запорізька — 541 (+3)
  • Івано-Франківськ — 1893 (+44)
  • Київська — 2119 (+41)
  • Кіровоградська — 604 (+12)
  • Луганська — 68 (+2)
  • Львівська — 3398 (+171)
  • Миколаївська — 323 (+0)
  • Київ — 4084 (+58)
  • Одеська — 1188 (+30)
  • Полтавська — 287 (+6);
  • Рівненська — 2572 (+73)
  • Сумська — 236 (+6)
  • Тернопільська — 1542 (+32)
  • Харківська — 1707 (+55)
  • Херсонська — 184 (+1)
  • Хмельницька — 587 (10);
  • Черкаська — 568 (+4)
  • Чернівецька — 4135 (+53)
  • Чернігівська — 448 (8);

Так, найбільше випадків зараження за добу виявили у Львівській області — 171. Також більше 70 у Закарпатській та Рівненській.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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