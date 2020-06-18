Які області України б’ють рекорди за коронавирусу

Станом на четвер, 18 червня, в Україні зафіксовано 34 063 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Нагадаємо, що за добу коронавірус виявили ще у 829 чоловік. За весь час одужали 15 447 людей (+504 за добу). Також 966 летальних випадків, за 17 червня померли 23 людини.

Виявлені випадки коронавирусной хвороби в областях:

Вінницька — 1563 (+63 за добу)

Волинська — 1610 (+56)

Дніпропетровська — 1021 (+9);

Донецьк — 349 (11);

Житомирська — 1154 (7);

Закарпатська — 1882 (+74)

Запорізька — 541 (+3)

Івано-Франківськ — 1893 (+44)

Київська — 2119 (+41)

Кіровоградська — 604 (+12)

Луганська — 68 (+2)

Львівська — 3398 (+171)

Миколаївська — 323 (+0)

Київ — 4084 (+58)

Одеська — 1188 (+30)

Полтавська — 287 (+6);

Рівненська — 2572 (+73)

Сумська — 236 (+6)

Тернопільська — 1542 (+32)

Харківська — 1707 (+55)

Херсонська — 184 (+1)

Хмельницька — 587 (10);

Черкаська — 568 (+4)

Чернівецька — 4135 (+53)

Чернігівська — 448 (8);

Так, найбільше випадків зараження за добу виявили у Львівській області — 171. Також більше 70 у Закарпатській та Рівненській.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.