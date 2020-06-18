Які області України б’ють рекорди за коронавирусу

Станом на четвер, 18 червня, в Україні зафіксовано 34 063 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
Нагадаємо, що за добу коронавірус виявили ще у 829 чоловік. За весь час одужали 15 447 людей (+504 за добу). Також 966 летальних випадків, за 17 червня померли 23 людини.
Виявлені випадки коронавирусной хвороби в областях:
- Вінницька — 1563 (+63 за добу)
- Волинська — 1610 (+56)
- Дніпропетровська — 1021 (+9);
- Донецьк — 349 (11);
- Житомирська — 1154 (7);
- Закарпатська — 1882 (+74)
- Запорізька — 541 (+3)
- Івано-Франківськ — 1893 (+44)
- Київська — 2119 (+41)
- Кіровоградська — 604 (+12)
- Луганська — 68 (+2)
- Львівська — 3398 (+171)
- Миколаївська — 323 (+0)
- Київ — 4084 (+58)
- Одеська — 1188 (+30)
- Полтавська — 287 (+6);
- Рівненська — 2572 (+73)
- Сумська — 236 (+6)
- Тернопільська — 1542 (+32)
- Харківська — 1707 (+55)
- Херсонська — 184 (+1)
- Хмельницька — 587 (10);
- Черкаська — 568 (+4)
- Чернівецька — 4135 (+53)
- Чернігівська — 448 (8);
Так, найбільше випадків зараження за добу виявили у Львівській області — 171. Також більше 70 у Закарпатській та Рівненській.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.