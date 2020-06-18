Біля Ради збирається мітинг проти Авакова

У четвер, 18 червня, з 09:30 ранку під Верховної Ради України очікується акція проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мітингувальники будуть виступати проти надання Авакову імунітету на рік.

Про це повідомляє кореспондент «Країни» з місця подій.

Під Веховної Радою чергує поліція і приїхали журналісти, а тільки збираються мітингувальники.

Фото: «Країна»

Нагадаємо, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано постанову №3606 про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Під ним підписалися 55 народних депутатів.

Вчора, 17 червня, профільний комітет Ради рекомендував нардепам розглянути питання про відставку Авакова. Зазначимо, що проект постанови №3606 про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ ініціювали депутати фракції «Голос», вони збирали підписи за відставку голови МВС.