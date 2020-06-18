Фото уморительных котов, которые перебрали с кошачьей мятой

Собрали самые смешные фото котов, которые вдоволь наелись и нанюхались кошачьей мяты

Коты просто обожают многолетнее растение под названием котовник кошачий, или проще — кошачья мята. Многие хозяева добавляют мяту в игрушки или когтеточки, чтобы привлекать внимание своего мурлыкающего питомца, а кто-то просто насыпает траву в миску ради кошачьего удовольствия. Реакция хвостатых на растение — это всегда очень забавно. Они катаются по полу, громко урчат и мяукают, а порой выглядят так, будто они «под кайфом».

Мы собрали самые смешные фото котов, которые вдоволь наелись и нанюхались кошачьей мяты.