У Саратові вчителька повідомила батькам, що проти поправок виступають «трансформери»

У Саратові батьки учнів школи № 5 отримали в загальному чаті від класного керівника повідомлення на тему поправок до Конституції. У тексті говориться, що проти зміни основного закону країни виступають «трансформери», радикальні атеїсти і «інформаційні агенти». Про це повідомляють «Вільні новини».

У пості «Хто проти поправок до Конституції РФ?» перераховуються категорії таких людей. За словами автора, це в першу чергу російськомовні українці, прибалти і грузини, які можуть прагнути до відчуження територій РФ, «натовп радикальних атеїстів», оскільки в Конституції буде пряме згадка Бога, а також російськомовні громадяни Польщі, Канади, США, Прибалтики, України й інформаційні, державні агенти цих та інших країн. Наголошується, що Захід виступає проти зміни Конституції, так як він «проти сильної, духовної і моральної молоді в Росії».

Крім того, в публікації йдеться, що в поправках буде прописана захист державою дітей «від ЛГБТ та іншої пропаганди, гидоти», а «ювенальное західне лобі» буде проти сильної і моральної молоді в РФ.

Ще до противників Конституції автор відносить російських лібералів та їх кураторів в США і на Заході, бандерівців, агентів СБУ України, агентів спецслужб Грузії і США, Прибалтики, Польщі, Молдови, Косово та інших країн, всіх російських та світових російськомовних «трансформерів» (феміністок, геїв, лесбіянок). Вказується, що поправки не дозволять «плодитися в Росії всій цій західній гидоти і розпусті».

Батьки розповіли, що вчителька, разославшая повідомлення, є членом ДВК від партії «Батьківщина». Місцева влада вирішили провести за фактом розсилки пропагандистського повідомлення перевірку.

«Трансформери» — це помилка в слові «трансгендери». Так в 2019 році на прес-конференції Володимир Путін обмовився.

«Вільні новини».

Президент РФ підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним, хоча достроково можна буде проголосувати з 25 червня.

Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.