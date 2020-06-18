Порадувати Коломойського: Депутати штовхнули Україну до дефолту

Фінансовий комітет, за винятком ряду депутатів, штовхнув Україну до дефолту. Постановивши, що Нацбанк все провалив, то зробив гривню занадто слабкою, то дуже сильною (не визначилися), а також побудував піраміду ОВДП.

Сказати марення про піраміду ОВДП, в принципі, можуть то дуже дурні люди (ура – рівнем фінансового комітету парламенту) або дуже заангажовані люди, які на службі олігарха скажуть що завгодно. Так чи інакше, це вирок фінансового комітету парламенту. І кожному депутату, який підтримав дане рішення. До речі, утрималися теж підтримали. Тут не можна бути над сутичкою. Якщо людина розуміє, про що йдеться, він ніколи не промовчить, якщо бачить, що творять.

Тут немає нічого неоднозначного. Ми проходимо криза так м’яко, зі стабільним курсом та банківською системою саме завдяки роботі Нацбанку.

У підсумку депутати зробили крок до знищення незалежного регулятора. Депутати зробили крок для руйнування співпраці з Міжнародним валютним фондом. Депутати дуже порадували Ігоря Коломойського.

А Україна? А Україна знову пішла в бік дефолту. Знову видається країною-ідіотом в очах всього інвестиційного співтовариства. Знову стріляє собі в ногу.

І чергова реформа під загрозою. Додавлювання банківської системи йде своєю чергою. Схоже, макроекономічну стабільність не оцінили. Що ж, тоді будемо пробувати, що таке макроекономічна нестабільність.