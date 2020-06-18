Єфремов може отримати 5-7 років умовно — адвокат

Минуло більше тижня після страшного ДТП у Москві, винуватцем якого став актор Михайло Єфремов. Під колесами його джипа помер кур’єр з Рязані Сергій Захаров.

Більш того, Єфремова перебував у сильному алкогольному сп’янінні і під впливом наркотичних засобів. На даний момент Михайло Єфремов перебуває під домашнім арештом до 9-го серпня.

Адвокат потерпілої сторони Олександр Добровінський припустив, який термін може отримати актор. Про це повідомляє телеканал «Дощ».

За словами популярного захисника, Михайло Олегович може отримати п’ять, шість, сім років умовно.

«Михайло Олегович не бандит, знаєте, це нормальний інтелігентна людина, тому це буде важити, звичайно, для суду багато. У нього шестеро дітей, він заслужений артист, розумієте, за нього ― і це абсолютно нормально ― заступиться весь цех і, напевно, вся московська інтелігенція»,- заявив Олександр Добровінський.

Також Добровінський заявив, що це не перший раз, коли актор їде в алкогольному стані. Якщо б співробітники ГИБДД забрали права, то цієї аварії не було б. Адвокат зробив запит в ГИБДД з приводу інших порушень Єфремова.