Компанія Google випустила першу публічну версію ОС Android 11, яка доступна для звичайних користувачів.
Пропонуємо дізнатися, які великі зміни відбулися в «зеленому роботі».
В Android 11 з’явилися так звані «бульбашки». Тепер чат в будь-якому месенджері відображається поверх інших вікон з в окремому круглому віджеті. При натисканні листування розгортається на весь екран.
Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового
Шторка повідомлень і швидких налаштувань
В оновленій шторці додали роздільники, що розмежовують нові повідомлення та інші оповіщення з додатків. Також можна буде налаштувати пріоритети повідомлень.
Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового
Медіаплеєр
Також в Android 11 можна управляти музикою прямо в шторці швидких налаштувань.
Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового
Меню харчування
Тепер крім кнопок вимикання, перезавантаження, скріншота і екстреного виклику будуть відображатися карти з Google Pay і кнопки швидкого доступу до пристроїв розумного будинку.
Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового
Запис екрану
На Android 11 вже в систему вбудована функція запису відео з дисплея. При записи можна буде включити мікрофон і додавати коментарі.
Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового
Меню скріншотів
У новій ОС зробити скріншот стало простіше. Також поліпшили редагування отриманого зображення.
Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового
Крім іншого в Android 11 додали функцію видачі одноразових дозволів для додатків, висновок часто використовуваних програм на головному екрані, нові іконки, перероблений інтерфейс Google Home і можливість налаштування темного режиму інтерфейсу по часу.