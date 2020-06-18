Масова роздача паспортів РФ в Україні: чого домагається Кремль

Москва планує видати мільйон російських паспортів жителям окупованій Росією східної України до кінця 2020 року. Про це підтвердили представники Кремля минулого тижня.

Створюючи нові демографічні факти на місцях, Кремль сподівається змінити геополітичний баланс в регіоні і зірвати зусилля з припинення шестирічної неоголошеної війни між Росією і Україною, пише у своїй статті аналітичний центр Atlantic Council.

Незважаючи на ці серйозні наслідки, міжнародному співтовариству належить ввести додаткові санкції проти Росії, оскільки президент Росії Володимир Путін продовжує проводити політику паспортного імперіалізму в Україні з очевидною безкарністю.

Виступаючи 9 червня в Ростові-на-Дону, депутат від «Єдиної Росії» Віктор Водолацький підтвердив, що понад 180 000 українців отримали російські паспорти з моменту введення нової прискореної процедури трохи більше року тому. За словами Водолацького, в даний час обробляється ще 98 000 заяв, і очікується, що в другій половині поточного року буде подано ще 800 000 заяв.

Плани за спрощеним розподілу паспортів на окупованій Росією східній Україні вперше були оприлюднені в квітні 2019 року, всього через кілька днів після того, як Володимир Зеленський виграв президентську гонку. Протягом весни 2019 року на президентських виборах в Україні Зеленський був помітно менш конфронтаційним по відношенню до Росії, ніж його суперник, Петро Порошенко. Це призвело до поширених чуток про те, що обрання Зеленського може допомогти вийти з глухого кута у мирному процесі, який став свідком незначного конкретного прогресу після припинення широкомасштабних бойових дій на початку 2015 року.

Цей початковий оптимізм незабаром був зіпсований публікацією президентського указу Путіна, надає українцям з окупованого сходу країни право звертатися за російськими паспортами за спеціальною спрощеною процедурою. «Ці дії є ще одним підтвердженням для світового співтовариства справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде війну проти України», — прокоментував тоді Зеленський. «На жаль, цей указ не наближає нас до кінцевої мети припинення вогню».

Натхнений відсутністю рішучого міжнародного відповіді на свій первинний указ, потім Путін посилив свій паспортний імперіалізм проти України. Російський лідер видав другий указ 17 липня 2019 року, який розширив пропозицію про надання громадянства всім українцям, які мешкають в Донецькій та Луганській областях, двох східних регіонах України, які в даний час знаходяться під частковою російською окупацією.

Це далеко не перший випадок, коли Кремль використовує паспорта як інструменту зовнішньої політики для свого впливу на території колишнього Радянського Союзу. Ця тактика вперше була помічена в Молдові на початку 1990-х років. Розподіл російських паспортів також допомогло зміцнити контроль Москви над двома сепаратистськими регіонами Грузії до російсько-грузинської війни 2008 року. Між тим російські паспорти грали важливу роль в кримській політиці Кремля як до, так і після захоплення Українського півострова в 2014 році.

Прийом з паспортом Путіна на сході України є настільки очевидним показником, що Росія не збиралася дозволяти Україні відновити повний контроль над окупованими регіонами. Якщо нинішні прогнози Кремля збудуться, то до кінця 2020 року в окупованій східній Україні буде проживати один мільйон громадян Росії, що складе не менше чверті всього населення. Це перетворить так звані сепаратистські республіки східної України в російські паспортні протекторати.

Оскільки російські громадяни становлять значну частку населення регіону, Москва буде вимагати законного права втручатися на свій розсуд у внутрішні справи України. Такі аргументи мають мало відношення до реалій міжнародного права. Тим не менш, вони являють собою набагато більш переконливий привід для нескінченного втручання, ніж протести проти пригноблених російськомовних, на які спиралася Москва з моменту початку військової інтервенції Росії в 2014 році.

Війна, розв’язана Росією шість років тому, далека від завершення, і Москва як і раніше прихильна обмеження незалежності України. Імперіалізм паспортів Путіна займає центральне місце в цих триваючих зусиллях, пропонуючи потенціал для посилення російського впливу в країні, в той же час фатально послаблюючи суверенітет України. Якщо буде дозволено безперешкодно діяти на окупованій східній Україні, ця ж стратегія може бути поширена на інші регіони по всій країні, що дозволить Росії повільно, але вірно підірвати здатність українського уряду функціонувати. На жаль, в таких жахливих сценаріїв немає нічого особливо надуманого або химерного. Дійсно, етап роздачі паспортів вже розпочався в неоккупированных районах східної України.

Москва назвала своє паспортне наступ суто гуманітарною політикою, покликаної полегшити страждання населення, що потрапило в зону конфлікту, але ці твердження не більше заслуговують довіри, ніж спроби Кремля зобразити свої добре оснащені проксі-армії на сході України як незадоволених шахтарів і трактористів. Насправді, озброєння російського громадянства є добре відомим елементом гібридного арсеналу, створеного Кремлем з 1991 року і розгорнутого по всьому колишньому СРСР, оскільки Москва боролася за збереження свого імперського впливу.

Тільки рішучий міжнародний відповідь тепер може перешкодити Кремлю використовувати ту ж паспортну тактику для консолідації контролю над окупованою східною Україною і дестабілізації решті частини країни на невизначений термін. Європейська комісія вже зробила кроки, щоб завадити державам-членам ЄС визнавати паспорти, видані указом Путіна від 24 квітня 2019 року. Також необхідні подальші заходи щодо Кремля, включаючи додаткові санкції.

В даний час Росія знаходиться в процесі створення паспортних протекторатів на сході України. Робить це методично і безсовісно на очах у всього світу. Якщо така нахабна агресія буде залишена безкарною, це призведе до подальшого руйнування міжнародної безпеки, що буде відчуватися далеко за межами України.