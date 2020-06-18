Кочетков: Не дати Коломойському поборотися за Дніпро, який він вважає компенсацією за Приват – оголосити війну олігархові

У мене, як політтехнолога, є свій критерій, коли вибори можна вважати розпочатими — коли вкидається так звана «закрита соціологія». Результати які зводять з розуму соціологів, які звикли відповідати за оприлюднені результати.

Це я про появу на Уніані, що входить до медіа-холдингу Ігоря Коломойського, «соціології» невідомого авторства, за якою в рейтингу на мера Дніпра лідирує нардеп «Слуги» Максим Бужанський, чинний мер Борис Філатов раптом опинився на другому місці, а ще один потенційно сильний кандидат — теж нардеп і теж від «Слуги» — Кирило Нестеренко взагалі не спостерігається.

Ціна такого вкидання зрозуміла. Але це привід поміркувати про мерських розкладах у Дніпрі, які виглядають нетривіальними.

У більшості великих міст України буде двомірне протистояння: діючий мер проти висуванця, публічно підтриманого Володимиром Зеленським. А в Дніпрі проглядається тривимірна картина. Тому що в боротьбі з Філатовим на підтримку ВАЗа претендує згаданий Нестеренко, який працює в щільній зв’язці з обласним губернатором та головою облради. А поява публічному просторі Бужанського (нехай і в «закритій соціології») схему від офісу президента ламає геть. Що збільшує і без того непогані шанси Філатова зберегти посаду, так як його суперники розділять свій електорат.

По-перше, важко уявити, що Зеленський підтримає висунення Бужанського, так як вони разом з Олександром Дубинським є затятими внутрішніми опозиціонерами у фракції монобольшинства.

По-друге, у Бужанського з Філатовим непогані особисті стосунки, пам’ятається, мер Дніпра навіть нагороджував Бужанського і Валетова як видатних блогерів, коли вони влаштували могутню дискусію в ФБ щодо СРСР та його наслідків. У всякому разі, досить гострий на язик Максим не бере участь у медійній цькування Бориса, як це роблять інші політичні персонажі, орієнтовані на Коломойського. А як же тоді він буде вести передвиборчу кампанію, яка вся планується на чорнуху і фейках?

В-третє і в головних, поява двох кандидатів від однієї президентської партії — це публічне визнання, що у влади біда не тільки з надходженнями до бюджету, падінням виробництва, але навіть і з партбудівництвом. Що насправді і тут — хаос і безконтрольність. А цього ні Володимир Зеленський, ні, тим більше, Андрій Єрмак допустити не можуть.

З іншого боку, не дати Коломойському поборотися за Дніпро, який він вважає компенсацією за неповернений «Приватбанк» — це оголосити олігарху відкриту війну. Було б цікаво, але навряд чи…

Так що у влади натуральний цугцванг вимальовується. Адже президент ще й праймеріз пообіцяв. Ось вже жарт так жарт. Тому що без сміху крізь сльози дивитися на результати «праймеріз» по Дніпру, організовані офісом президента, буде важкувато.