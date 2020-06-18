Лидия Таран и Дмитрий Комаров восхитили идеальными парным выходом в ярких летних костюмах

Популярная ведущая опубликовала новое фото.

Вчера, 16 июня, одному из любимых телеведущих Украины Дмитрию Комарову исполнилось 37 лет. Отметить свой День рождения он решил в кругу любимых коллег с телеканала 1+1. Фотографии дружной компании путешественник опубликовал на своей страничке в Instagram.

А сегодня, 17 июня, фотографией с торжества решила поделиться Лидия Таран, которая призналась, что честно пыталась сохранить снимки до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Оказалось все дело в костюмах, вернее в их оттенках, которые идеально повторяют цвета украинского флага. Сама Лидия в ярко-желтом брючном костюме, а вот Дмитрий позирует в голубой тройке, дополненной белой рубашкой.

«Честно, пыталась приберечь эти фотки ко Дню независимости или 🇺🇦 😜 сами понимаете, почему 😉 Но ты, @komarovmir даже в день рождения во время пандемии убежал подальше, а в августе, уверена, будешь в своей … надцатый экспедиции 😆 хочу тебе легкой путешествия жизнью, с кучей приключений, океаном любви и по крайней мере 3-мя детьми😂 словом, пусть твоя жизнь сложится, как ты себе и запланировал🥂☺️🤟ps И спасибо тебе за 😷 и помощь малим🙏🏻», -написала под фотографией Лидия.

Стоит отметить, что голубой и желтый оттенки идеально сочетаются между собой, они просто созданы друг для друга. Мировые дизайнеры часто используют сочетание данных цветов в своих коллекциях, и это всегда выглядит эффектно.