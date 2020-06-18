У МВС мають намір зробити процедуру реєстрації «евроблях» довше і дорожче

Поки у різних куточках України власники «евроблях» виходять на протести з вимогами зробити розмитнення авто доступною для народу, в Міністерстві закордонних справ вирішили діяти в протилежному напрямку і хочуть зробити процедуру реєстрації авто з-за кордону довше і дорожче, пише «Укравтопром».

Бажаючі зареєструвати в Україні машини з іноземною реєстрацією, повинні будуть надавати сервісні центри МВС документи про реєстрацію ТЗ в іншій державі, або документи, що підтверджують реєстрацію транспортного засобу за кордоном, надані відповідальним органом.

Нагадаємо, 20 листопада минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроект (№2444), який пропонує прирівняти неоподатковуваний мінімум громадян (17 грн) до мінімальної зарплати (у 2020-му буде 4723 грн). Виходячи з того, що штрафні санкції в Україні безпосередньо прив’язані до того самого неоподатковуваного мінімуму, українців можуть почати карати на десятки тисяч і навіть мільйони

У грудні 2019 року парламент відтермінував введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 2020 року. За прийняття відповідного законопроекту №2288 проголосували 285 депутатів при мінімально необхідних 226.

Раніше українська митниця почала виписувати власникам евроблях максимальні штрафи. Наприклад, у листопаді 2019 року, одного з таких горе-водіїв оштрафували відразу на 170 тисяч гривень.