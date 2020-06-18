В Офісі президента Володимира Зеленського зобов’язали голів обласних державних адміністрацій в рамках програми «Велике будівництво» виготовити інформаційні стенди, буклети та фото-, відеоматеріали по новому брендбуком. При цьому не ясно, за чий рахунок, пише видання «Оглядач».

ЗМІ опублікував відповідний лист за підписом заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко. У ньому вказується, що за два білборда потрібно встановити на ремонтованих дорогах, а у реконструйованих шкіл, дитсадків і стадіонів – по одному.

Аналогічні стенди повинні бути і в тих об’єктах, де вже завершили ремонт. Також на Банковій вимагають забрендувати мінімум 20 службових авто обласних і районних державних адміністрацій. У листі також йдеться про виготовлення наклейки «Велике будівництво» для спецтехніки та спецодягу працівників.

При цьому в документі не вказується, де місцеві чиновники повинні брати кошти на виготовлення агітматеріалів. Але їх зразки вже є, пишуть журналісти.

Як повідомляв SKELET-info, раніше в «Укравтодорі» заявили, що Араїк Амірханян загрожує програмі «Велике будівництво».

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У Зеленського зобов’язали ОДА розрекламувати «Велике будівництво» оновлено: 18 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0