Турецька фірма «ОНУР» з кримінальним минулим претендує на 85 мільярдів від «Укравтодору»

Рекордний бюджет для вітчизняних доріг: цьогоріч в Україні на будівництво та ремонт автошляхів виділили 107 мільярдів гривень. 85 з них – для «Укравтодору», який вже озвучивши наполеонівські плани на 2020-й: відремонтувати 4 тисячі км доріг. Та кому «Укравтодор» планує довірити цю місію? І за допомогою яких схем компанії-гіганти «пиляють» бюджетні мільярди?

Найпопулярніша схема — банальна економія на будівельних матеріалах, що відбувається на об’єктах будівництва доріг і сьогодні. Про це нам розповів уже колишній співробітник правоохоронних органів, який розслідував розкрадання бюджетних грошей.

За його словами, наразі поліція, СБУ та НАБУ розслідують декілька кримінальних справ щодо порушення технології будівництва автошляхів та ДБНів дочірніми компаніями турецького гіганта «Онур» в Україні.

Нагадаємо, «Онур» — це турецька група дорожніх компаній, до складу якої входять її українська дочірня фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл» та Представництво «Онур Тааххют». Будують та ремонтують автошляхи в Україні ці компанії ще з середини «нульових» років.

Як розповів екскерівник сектору інфраструктури Офісу ефективного регулювання BRDO Владислав Притоманов, ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» працює з вітчизняними коштами дорожнього фонду, тоді як турецька компанія має справу з грошима міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР та ЄІБ.

Група компаній «Онур» успішно заявила про себе у світі, проте в Україні зарекомендувала себе неоднозначно. Якщо наші чиновники роботою дорожників зі світовим ім’я ям задоволені, то у правоохоронців і представників громадськості чимало запитань до роботи «Онура».

Ці дорожні фірми — фігуранти щонайменше 30 кримінальних проваджень, більшість із них — за розтрату державних грошей, нелегальний видобуток матеріалів для будівництва, підробку документів тощо.

Ще у 2006-му Генпрокуратура порушила справу проти компанії за привласнення державних коштів. За версією ГПУ, «Онур» перерахував пів мільйона двом фірмам за щебінь, що не поставили, на ремонт траси Київ-Одеса. Прокурори три роки намагались довести, що це крадіжка бюджетних грошей, а з 2009 року згадки справи у реєстрі припинились.

У 2011 році проти керівника компанії «Онур» Їлдиза Бірола відкрили справу за підробку довідок про вартість виконаних робіт та акт їх приймання. Дороги будувалися в рамках Євро-2012. Суд визнав винним Бірола, альо до відповідальності його так і не притягнули у зв’язку із закінченням рядок давності. Був і другий вирок для Їлдиза Бірола за службову недбалість, але він і досі керує «Онуром».

У 2014 році провадження проти українського «Онура» почали за завищення вартості робіт під час ремонту столичних проспектів Бажана та Перемоги і за виведення 119 млн грн на рахунки фіктивних фірм. А вже за рік – порушили справу за виведення в готівку 101 млн через фіктивні фірми.

У 2017 році, за даними столичних слідчих, «Онур» перерахував ТОВ «Інгран» кошти на придбання бордюрів, надалі ці гроші вивели в готівку і привласнили. А вкрасти більшу частину грошей вдалося завдяки зменшенню щільності асфальту приблизно на 40%. У справі також фігурують посадовці «Київавтодору».

Та всі кримінальні справи та викриття розслідувачів, вочевидь, ніяк не лякають і не зупиняють дорожників, які продовжують замовляти «онурівцям» роботи бюджетним коштом.

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Замість піску за 180 грн за тонну – нелегально видобута ґрунтова суміш. За підрахунками експертів, лише на одному дорожньому об’єкті на Полтавщині недобросовісний підрядчик поклав до кишені щонайменше 260 млн грн. Які саме матеріали використовує компанія «Онур» для будівництва нових автошляхів? Та чому в «Укравтодорі» закривають очі на порушення?

До речі, за фрази об’єкти з ремонту й будівництва доріг у Полтавській області «Онур», згідно з опублікованим тендером, отримає 372 млн грн. За таку кругленьку суму і якість робіт мала б бути відповідною. Хоча велика вартість — аж ніяк не гарантія якості.

«Чим сильніше вони відчуватимуть відсутність конкуренції, тим більше будуть «економити» і більше заробляти. Так працює монополія, так працює будь-який картель», — коментує екскерівник сектору інфраструктури Офісу ефективного регулювання BRDO Владислав Притоманов.

А «Онур» і справді відчуває себе поза конкуренцією. Турецька група дорожніх компаній входити до трійки фаворитів «Укравтодору» серед підрядників.

З 2017-го до квітня 2020 року, як свідчить система Prozorro, «Онур Конструкціон Інтернешнл» та представництво «Онур Тааххют» виграли підрядів на 37 млрд грн. Та у чесності боротьби за усі ці тендери у представників громадськості є сумніви.

У своєму аналізі ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» засвідчила змову «Онура» та спорідненої з ним фірми під час торгів за найбільшій тендер 2020-го року. Йдеться про будівництво магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн. Заявки на участь у торгах подали 6 міжнародних компаній, та усіх з незрозумілих для них причин комісія відхилила, залишивши турецькі фірми «Онур Тааххют» та «Гьочай».

Як виявила громадська організація, дві допущені до аукціону фірми пов’язані. Керівник ТОВ «Гьочай» — Ольга Красовська, вона ж за довіреністю представляла інтереси засновника «Онур груп» Онура Четінджевіза. Проєктну документацію для тендеру «Онуру» готувала фірма, підписантом якої є та ж пані Красовська.

Цілком імовірно, що дві компанії завчасно погодили свої цінові пропозиції, що і забезпечило перемогу «Онуру». Чому замовник закриває очі на такі порушення? У своїй відповіді голова «Укравтодору» фактично визнав, що це порушення антимонопольного законодавства.

«Це має розглядати Антимонопольний комітет, що на різних ринках проводити розслідування щодо якоїсь змови, монополізації та інших промов. Це не зовсім функція Укравтодору», — стверджує голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Своєю чергою, АМКУ неодноразово надходили звернення з приводу зловживань «Онуром» під час тендерів, але ці факти досі не встановлені.

Як розказала перша заступниця Голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, факт порушення може бути встановлений тільки рішенням комітету, але на сьогоднішній день такого рішення щодо «Онуру» немає. Наразі проводитися перевірка, за підсумками якої й буде прийняте рішення щодо подальших дій.

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All inclusive для турецького забудовника: проти фірми «Онур» порушені десятки кримінальних справ щодо нечесно проведених тендерів, але Антимонопольний комітет усі ці роки не бачив фактів змови, і тільки зараз начебто розпочав перевірку. Чому за роки зловживань «Онуром» монопольним становищем АМКУ жодного разу не відреагував на ці факти?

Компанія «Онур» неодноразово вигравала тендери завдяки попередній змові та узгодженості дій з іншими учасниками торгів, стверджує колишній очільник сектору інфраструктури і транспорту офісу ефективного регулювання відомого BRDO Владислав Притоманов.

І якщо менш популярні компанії не допускають до торгів через довідки не тієї форми, то у випадку з «Онуром» тендерні комісії ладні закрити очі навіть на «липові» документи фінансової звітності, як це було у 2016-му році. Цим епізодом зацікавилися працівники СБУ, справа перебуває у львівській поліції, але, як не дивно, до відповідальності нікого досі і не притягнули.

У замороженого стані й справа проти «Київавтодору», що, за версією слідства, безпідставно відхиляв більш вигідні пропозиції на користь «Онура» та інших компаній-гігантів за «відкат» у сумі 10-15% від ціни договору.

На гальмах сьогодні й торішня справа проти «Онура», що виграв тендер на ремонт столичних автошляхів завдяки змові з іншими компаніями. Вартість тендеру — понад 202 млн грн. Завдяки цьому, за версією слідства, «Київавтодору» вдалося вкрасти понад 13,2 млн грн.

А у листопаді 2018-го правоохоронці затримали директорів «Онур Тааххют», радгоспу «Хорольський» і товариства «Захід-Інвест Груп» за розкрадання ґрунтів у Полтавській області, що завдало державі збитків на 240 млн грн.

Як зазначають інсайдери, «Онур» має високих покровителів у владних кабінетах, і тому правоохоронцям просто не дозволяють розслідувати кримінальні провадження щодо турецького підрядника чи розмістити на них згори, аби «зам’яті» справи.

Подейкують, що компанію «Онур» лобіює сам Президент і його оточення, а дружина генерального координатора «Онур Груп» Емре Каррахметоглу Олена Кравс, як повідомляють ЗМІ, — близька подруга дружини Президента Олені Зеленської.

Висновки робіть самі!

Олег Красовський, для “ОРД”

Турецька фірма «ОНУР» з кримінальним минулим претендує на 85 мільярдів від «Укравтодору» оновлено: 18 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0