Людину, яка була у метро без маски, оштрафували

У Києві оштрафували на 17 тисяч гривень особу, яка не дотримувалася маскового режиму в столичному метрополітені.

: пресслужба київської підземки

Деталі: Працівники метро із поліцією перевірили дотримання маскового режиму у вагонах поїздів.

За інформацією правоохоронців, загалом з часу відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів щодо порушення маскового режиму. По одному протоколу винесли рішення про штраф на 17 000 грн.

Дослівно: “У наявності маску мали всі пасажири, однак пройшовши вестибюль, дехто спускав її на підборіддя. Серед таких порушників виявилася навіть вагітна жінка”.