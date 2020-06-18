Дружини Зеленського немає ні в одній лікарні Києва, де лікують коронавірус — джерело

Журналісти потім проведуть розслідування і порадують нас правдою.
ПОСТ на захист піару Зеленського на карантині і дружині…
Повідомлення під таким заголовком написав близько години тому у Фейсбуці політолог Михайло Чаплига.
Злі язики стверджують, що Олени НЕМАЄ в списках пацієнтів ЖОДНОЇ лікарні Києва, визначеної МОЗом як базова для лікування вірусу… включаючи Феофанію.
Також злі язики стверджують, що немає ніяких шансів не заразити кого-небудь ще, якщо ситуація така, що вас госпіталізували з пневмонією…
Я вважаю, що всі тексти про те, що З-Єленський просто піариться і готує нас до ізоляції внаслідок програних (до початку) місцевих виборів — пусті балачки!
Оскільки на ничку в туалеті товариші на Банковій почитують мене — вони скоро точно викладуть нам хоча б кілька фото з палати першої леді і утрут всім ніс!
А потім журналісти проведуть розслідування і порадують нас правдою.
Не можна не погодитися з Чаплигою в тому плані, що факти як зараження дружини Зеленського коронавірусом, так і її перебування в лікарні викликають певні сумніви у багатьох. До такого недовіри людей призвело відповідне «дивну» поведінку Зеленського — то він зізнався, що хотів сам заразитися коронавірусом, то порушував демонстративно карантин і т. д.