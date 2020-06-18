Порошенко чекають в Печерському суді для обрання запобіжного заходу

Сьогодні Печерський суд Києва повинен обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокуратура вимагає взяття екс-президента під варту. Як повідомляли ЗМІ з правом вийти під заставу в 10 мільйонів гриен.

Порошенко підозрюють у перевищенні влади, коли він продавив в заступники голови Служби зовнішньої розвідки свого ставленика Сергія Семочко. Санкція статті — від семи до десяти років колонії. Підозра оголосили ще 10 червня, суд чомусь відбувається через тиждень.

Причому відбудеться суд чи ні — поки незрозуміло. Генпрокурор Венедіктова Ірина запропонувала суду перенести засідання у зв’язку з тим, що у Порошенка помер батько. Похорон Олексія Порошенка призначено на завтра.

Цікаво, що помер тато екс-президента 16 червня. А похорон його призначено лише на 19 червня — тобто після судового засідання. Очевидно, що це вплине на суд на користь підозрюваного, і адвокати Порошенко про це не можуть не знати.

При цьому адвокати Порошенко заявили, що суд сьогодні прийдуть. А напередодні засідання посольства США і Канади опублікували повідомлення з «тонким» натяком, що не можна судити політичних опонентів. Тобто майже відкрито заступилися за екс-президента.