Шахтарі ОРДЛО готують в «республіці» масовий протест: «Зупиняться всі роботи»

У ОРДЛО в знак протесту 19 червня 2020 р. рівно на 5 хвилин у всіх шахтах неродконтрольных Україні Луганська і Донецька зупиняться всі роботи. Про це повідомляє Телеграм-канал «Донецький кейс».

За даними ресурсу, шахтарі «республік» усвідомили, що самий вірний шлях отримати заборгованості і захистити свої права — шлях опору. На думку Телеграм-каналу, полум’я опору може охопити і промислові підприємства:

«Потрібно розуміти, що шахтарі — народ особливий. Їх не злякаєш ні спробами інформаційної блокади, ні „репресіями“. Це просто смішно для людини, яка щодня ризикує життям, а багато ще й постійно мають справу з вибуховими речовинами. Загострює ситуацію те, що досі не відпущені на свободу брати Ефановы, яких затримала МДБ ЛНР в розпал протестів на шахті „Комсомольська“. Немає виразної інформації та іншим затриманим.

На сьогоднішній день в ЛНР найбільша ймовірність активних протестів — на шахтах „Вахрушеве“, „Білоріченська“ та „ім. Фрунзе“».

Ресурс припускає, що шахтарі ОРДЛО не таким уявляли собі майбутнє, так як у них були мрії про «маленьку вугільної Швейцарії». Він пише:

«Захищаючи перспективи якої, багато з гірників взяли в руки зброю і стали ополченцями».