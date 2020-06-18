Сердечный приступ обычно сопровождается острой болью, но бывает, что он развивается почти без клинической картины. Медики назвали необычные симптомы «тихого» инфаркта, которые помогут вовремя заметить проблему.

Обращать внимание, по словам медиков, необходимо на все изменения в организме. Дело в том, что «тихий» инфаркт опасен тем, что за ним следует острое состояние, которое может привести к летальному исходу. Классический сердечный приступ сопровождается острой болью в груди, чувством сдавливания, одышкой, колющими ощущениями в шее, руке и даже челюсти. При «тихом» инфаркте таких признаков нет, но может возникнуть легкая боль в горле или грудине, которая, то появляется, то исчезает. Также человек ощущает физический дискомфорт в верхней части тела и постоянную усталость. Помимо этого симптомами данной болезни являются внезапная тошнота, головокружение и холодный пот. Иногда человек при «тихом» инфаркте чувствует себя совершенно нормально.

Стоит помнить, что в группе риска находятся курильщики, диабетики, гипертоники, а также люди, которые переживают стрессы, не занимаются спортом, употребляют жирную пищу и алкогольные напитки. Также следует учитывать фактор генетической предрасположенности.

: Новости Ю