«Спочатку телевізор зачистили, потім пішли з інтернет-виданням і друкованим ЗМІ»

Репутації «Ведомостей» завдано колосального удару, вважає колишній шеф-редактор видання Дмитро Семків.

Всі п’ять заступників головного редактора «Ведомостей» напередодні пішли з газети на знак протесту проти призначення Андрія Шмарова головним редактором видання. Заява про звільнення вони написали 15 червня — в день, коли рада директорів «Бізнес ньюс медіа», видавця «Ведомостей», виніс це спірне рішення.

Конфлікт почався набагато раніше і багато в чому був обумовлений пертурбаціями, пов’язаними з перепродажем газети новим власникам. В кінці березня в. о. головного редактора був призначений Андрій Шмаров.

Шмарову 65 років, він займав посаду наукового редактора ВД «Коммерсантъ» і став одним із засновників медіахолдингу «Експерт». Останні десять років, однак, в ділових ЗМІ він не працював — був гендиректором «Сноба», ведучим телеканалу «Дощ» і главредом просвітницького інтернет-каналу «Проект 42». У деяких ЗМІ Шмарова називають «кандидатурою адміністрації президента».

З працівниками у нового редактора не склалися стосунки практично відразу. Заявивши, що газеті потрібна трансформація, він розкритикував пул експертів видання, потім без обговорення з автором змінив заголовок статті про «Роснефти» на протилежний, а колонку Костянтина Соніна про «Роснефти» зняв з сайту. Далі гірше — пославшись на прохання адміністрації президента, заборонив публікувати нотатки на основі досліджень «Левада-центру» і колонки їх співробітників.

В редакції відбулося внутрішнє голосування, і сімдесят три з сімдесяти дев’яти співробітників виступили за призначення на пост головного редактора колишньої співробітниці газети Анфіси Вороніної замість Шмарова. 29 березня в листі до нових власників газети її кандидатуру запропонували шеф-редактор «Ведомостей» Дмитро Семків і чотири заступники головного редактора — Олександр Губський, Борис Сафронов, Філіп Стеркін і Кирило Харатьян.

23 квітня на сайті газети було опубліковано заяву співробітників редакції, в якому вони засудили Андрія Шмарова за його втручання в редакційну політику. Новий рада директорів, сформований на минулого тижня, на думку колективу прислухатися не побажав, і 15 червня повідомив про призначення Шмарова головним редактором.

Про те, як складалися відносини працівників з новоявленим главредом і в який момент незалежне видання стало відчувати на собі цензуру, кореспондентові «Росбалта» розповів колишній шеф-редактор «Ведомостей» Дмитро Семків.

— Колишній власник «Ведомостей», «Аркан інвестмент», продав газету «Бізнес Ньюс Медіа» 29 травня, і тепер видавець газети належить АТ «Саппорт». На ваш погляд, пандемія коронавіруса якось відбилася на угоді?

— Розмови про продаж йшли давно, ми довго були на роздоріжжі, і, нарешті, нас віддали новим людям. Думаю, якщо б коронакризиса не було, все сталося б ще швидше.

— Андрій Шмаров став в. о. головного редактора в кінці березня. Якщо конфлікт розпочався відразу, чому співробітники терпіли це 2,5 місяці?

Деякі пішли відразу. Першою звільнилася Маша Желєзнова, редактор відділу думок — після того, як на першому зібранні Андрій Шмаров заявив, що експерти видання Сергій Гурієв і Костянтин Сонін — так собі економісти. Потихеньку народ почав йти вже тоді. Чому ми 2,5 місяці не йшли? Тому, що існувала надія на те, що нам вдасться донести свою позицію до інвесторів, пояснити своє бачення ситуації. Було б нерозумно встати і піти. Команда інвесторів адже змінювалася, і нові теж задавали питання…

Ми писали інвесторам листи — правда, не Івану Єрьоміну (голова Ради директорів БНМ, засновник інформаційного холдингу «ФедералПресс». — «Росбалт»), а Костянтину Зятькову і Олексію Голубовичу, які в березні оголосила про свій намір купити «Ведомости».

Але рішення вже прийнято, значить, етап розмов закінчений. Всі цілі і завдання поставлені, а нам пора йти.

— Ви зразу зрозуміли, що з Андрієм Шмаровим спільної мови знайти не вийде?

— Так, було очевидно, що Шмаров — не дуже хороший варіант для видання. Є базові принципи, на які у своїй роботі завжди орієнтувалися «Відомості» — професіоналізм, об’єктивність, незалежність, облік інтересів читачів… Ми звикли діяти згідно з цими правилами.

А якщо знімаєш статті, не поговоривши з автором, про що тут можна говорити?…..

— А налагодити діалог намагалися з ним, донести свою позицію?

— Звичайно, намагалися розмовляти, але коли у вас принципово різні підходи, можна говорити про що завгодно. А потім сідаєш працювати, і ви автоматично розходьтеся… Ти довгі роки працюєш в умовах, до яких звик, які вважаєш правильними, а потім приходить чувак і каже, що тепер все змінюється.

— Як вважаєте, чому Рада наполіг на кандидатурі саме Шмарова?

Не маю ні найменшого поняття. Думка тільки одна — якісне незалежне видання захотіли серйозно переформатувати за змістом, залишивши круту вивіску.

— Ви пропонували інвесторам альтернативну кандидатуру Анфіси Ворониної. На ваш погляд, чому вона стала б куди більш відповідним головним редактором для «Ведомостей»?

— Я Анфісу знаю майже двадцять років, ми разом працювали до «Відомостей». Якийсь час вона працювала в РБК, але пішла звідти з більшою частиною команди після скандалу в редакції і повернулася в «Ведомости». У нашій газеті вона пропрацювала більше 10 років на різних позиціях, керувала партнерськими проектами.

Це універсальна людина, молодий, з великим кругозором і, що найголовніше, нашим ДНК. При цьому вона дивиться на роботу газети трохи з боку — і це добре, тому що виданню дійсно потрібно змінюватися. Треба визнати, що ми злегка застигли в розвитку. Вона б надала правильний вектор руху видання.

Рада директорів ж заявив, що не хоче послаблювати комерційний блок газети перекладом Анфіси в редакцію. Але думаю, це більше фігура мови.

— Скільки співробітників «Ведомостей» подали на звільнення?

— Вчора семеро офіційно заявили про те, що звільняться в найближчі дні. Звичайно, для видання такий масовий результат протягом трьох місяців — це перебір. І справа навіть не в людях, замінити можна кого завгодно з часом. Але по репутації видання, на жаль, вже нанесений колосальний удар. І мені дуже прикро дивитися на те, що відбувається в «Відомостях», я тут пропрацював 18 років, почавши з позиції кореспондента…

— Не шкодуєте про своє рішення? Що б могло змусити вас повернутися в редакцію?

Ні, я ніколи не шкодував про прийняті рішення. І я не вірю в щасливий кінець, що редактора поміняють. Зараз ми будемо шукати нову роботу. Поки конкретних варіантів — куди можна було б піти — ні.

— А над спільним медіапроектом з колегами не думали?

— З радістю, якщо б знайшовся інвестор. Але знайти в епідемію коронавіруса інвестора — дуже нетривіальне завдання. Так що поки немає.

— Як вам здається, ваша ситуація — вона симптоматична для російської журналістики в цілому?

— На жаль, так. Всі ми бачили, як спочатку телевізор зачистили, потім пішли з інтернет-виданням і друкованим ЗМІ. З одного боку, рівень свободи слова у нас дуже слабкий.

З іншого — я часто кажу про те, що у нас достатньо розумна аудиторія, і її на полові не проведеш. Їй потрібні хороші статті, аналітика, якісний продукт. І я сильно сумніваюся, що в нових «Відомостях» вони його знайдуть.

Отже, читачі будуть шукати цей контент в іншому місці. І хто-то в будь-якому випадку займе нішу. Ми зараз бачимо досить багато невеликих проектів, постійно хтось отпочковывается від великих видань, і читачі йдуть до них.

Те ж відбудеться і тепер. Думаю, колосальну частину аудиторії нові «Ведомости» втратять. Неприємно так говорити, адже я тут провів значну частину свого життя, і хотілося б, щоб у видання все склалося добре…

Але я думаю, власник чудово розумів, на що йшов. У них, напевно, існує план «Б» на випадок нашого відходу. Може, й не існує. Ну, а у нас іншого вибору немає.