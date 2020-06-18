Без карантину в Україні від коронавірусу могли померти 145 тисяч людей, — МОЗ

Без запровадження в Україні у березні карантину від коронавірусу до кінця року могли померти 145 тисяч людей.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, представляючи дослідження щодо поширення коронавірусу в Україні, — передає Громадське.

«Якби у березні під час поодинокої реєстрації випадків ми не ввели карантин, то вже з 25 квітня не вистачало б ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, не справлялися бі з потоком хворих, зросла б смертність», — розповів Ляшко.

Він додав, що в України є чотири варіанти розвитку подій, якщо у країні продовжать дотримуватися правил «адаптивного» карантину. Так, якщо відсутня сезонність (тобто влітку продовжуватимуть фіксувати нові випадки) та продовжується карантин не повністю і не досконало, то до кінця року можуть померти 7 тисяч людей.

За словами Ляшка, Україна поки рухається за помірним сценарієм поширення коронавірусу, тому очікується, що до кінця року можуть померти 4 тисячі людей.