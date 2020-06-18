У США можуть стратити поліцейського, який застрелив темношкірого

Колишній офіцер поліції міста Атланта Гарретт Рольфі був звинувачений у вбивстві 27-річного темношкірого Рэйшарда Брукса під час протесту проти расизму і свавілля поліції.

Поліцейському Рольфі зачитали звинувачення в скоєнні кримінального злочину і напад з вогнепальною зброєю. Поліцейському загрожує довічне ув’язнення або смертна кара у разі засудження. Юристи, що представляють інтереси копа, заявили, що він відреагував після того, як подумав, що «почув постріл і побачив спалах перед собою».

На відео видно і це зафіксовано наслідком, що Брукс відібрав у копа шокер і, тікаючи, направив на нього. Після стрілянини копа звільнили. За даними ЗМІ, Рольфі працював в поліції з 2013 року. За весь час його кар’єри у нього були кілька скарг. Зокрема, скарги про застосування ним сили надходили в поліцію ще в 2016 році, в результаті чого поліцейський отримав догану.